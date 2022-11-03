12 Dev Adam'ın FIBA 2023 Elemeleri'nde Belçika maçı kadrosu açıklandı!

A Erkek Milli Takımımızın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 11 Kasım Cuma 21.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Belçika ile oynayacağı karşılaşmanın 16 kişilik kadrosu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2022 Perşembe, 16:05
12 Dev Adam'ın FIBA 2023 Elemeleri'nde Belçika maçı kadrosu açıklandı!
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A Erkek Milli Takımımızın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda Belçika ve Sırbistan ile oynayacağı maçların 16 kişilik aday kadrosu açıklandı.

Ay-yıldızlılarımız, 11 Kasım Cuma günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda Belçika ve 14 Kasım Pazartesi günü de deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Millilerimiz, 5 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonu’nda çalışmalarına başlayacak.

A Erkek Milli Takımımızın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Buğrahan Tuncer

Furkan Haltalı

Okben Ulubay

Ercan Osmani

Doğuş Özdemiroğlu

Melih Mahmutoğlu

Metecan Birsen

Şehmus Hazer

Scottie Wilbekin

Onuralp Bitim

Yiğitcan Saybir

Sadık Kabaca

Muhsin Yaşar

Kenan Sipahi

Sertaç Şanlı

Samet Yiğitoğlu


a milli erkek basketbol takımı FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Aday kadro

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