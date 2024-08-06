14 yaşındaki sporcu Paris 2024'te altın madalyanın sahibi oldu!

Arisa Trew, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kaykay branşı kadınlar park kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 21:01
14 yaşındaki sporcu Paris 2024'te altın madalyanın sahibi oldu!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kaykay branşı kadınlar park kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.

14 YAŞINDA OLİMPİYAT ALTINI ALDI

Concorde Meydanı'nda gerçekleştirilen yarışlarda Avustralya'dan14 yaşındaki Arisa Trew 93.18 puanıyla altın madalya elde etti.

Japonya'dan Cocona Hiraki 92.63 ile gümüş, Britanya'dan Sky Brown 92.31 ile bronz madalya kazandı.


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