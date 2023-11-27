15 maçta 14 gol... Real Madrid'li yıldız, kulüp efsanelerini geçti!
İspanya 1. Futbol Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Cadiz'i 3-0 mağlup eden Real Madrid'de İngiliz yıldız Jude Bellingham kulüp efsanelerini geride bıraktı.
İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Cadiz'i Rodrygo (2) ve Bellingham'ın golleriyle 3-0 yendi. Eflatun-beyazlılar maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Jude Bellingham
RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI
NTV Spor'un haberine göre, Real Madrid'in 3. golünü atan yeni transfer Jude Bellingham kulüp efsanelerini geçti.
İngiliz oyuncu, Real Madrid formasıyla çıktığı ilk 15 maçta 14 kez fileleri havalandırdı. Bellingham, ilk 15 maçta on üçer gol atan Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stefano ve Pruden'i geçti.
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