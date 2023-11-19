Real Madrid'in 19 maçlık serisi sona erdi

Yayınlanma: 19.11.2023 - 17:59

Güncelleme: 19.11.2023 - 17:59

Real Madrid basketbolda yeni sezonun ilk yenilgisini sahasında tattı.

İspanya Basketbol Ligi'nde 9, EuroLeague'de 8, İspanya Kupası yarı final ve final maçlarının tamamını kazanarak 19'da 19 yapan Real Madrid ilk kez mağlup oldu.

İspanya Basketbol Ligi'nde sahasında Unicaja Malaga'yı konuk eden Real Madrid, rakibine 99-93 yenildi ve 19 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Real Madrid bir sonraki maçında EuroLeague'de ALBA Berlin'i konuk edecek. İspanyol ekibi, 30 Kasım tarihinde ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.