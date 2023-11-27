Real Madrid, Cadiz'i yıldızlarıyla geçti

La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Cadiz'i 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2023 - 07:38
Real Madrid, Cadiz'i yıldızlarıyla geçti
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İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Cadiz ile karşılaştı.

Nuevo Mirandilla Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Real Madrid 3-0 kazanırken goller; 14 ve 64. dakikalarda Rodrygo, 74. dakikada ise Jude Bellingham'dan geldi.

Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 35'e yükseltirken, Cadiz 10 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid evinde Granada'yı ağırlarken, Cadiz deplasmanda Mallorca ile karşılaşacak.


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