15 yaşındaki Ediz Gürel dünya sıralamasında ilk 100'e girdi!

Büyükusta (GM) unvanlı Ediz Gürel, Karadağ'da düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nda elde ettiği puan ile dünya sıralamasında ilk 100'e girmeyi başardı.

15 yaşındaki Ediz Gürel dünya sıralamasında ilk 100'e girdi!
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AA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 09:22

Büyükusta Ediz Gürel, satranç derecelendirme sistemi ELO'ya göre ulaştığı puanla dünya sıralamasında ilk 100'e girdi.

Türkiye Satranç Federasyonu'nun açıklamasına göre Ediz, Karadağ'ın Petrovac kasabasında devam eden Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'ndaki performansıyla 2640,7 ELO puanına ulaştı.

15 yaşındaki GM Ediz böylece canlı dünya sıralamasında 95'inciliğe yükseldi.


Etiketler: #Ediz Gürel #satranç #ELO

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