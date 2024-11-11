TFF açıkladı: Milli takımın aday kadrosunda değişiklik!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe forması giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün aday kadrodan çıkarıldığını duyurdu.
TFF, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için bugün İstanbul'da toplanan A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Fenerbahçe'nin dün akşam Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada aldığı darbe sonrasında yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı."
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağda gerilme (sprain) ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü'nün tedavisine başlanılmıştır" denildi.
Çağlar Söyüncü'nün yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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