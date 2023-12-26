15 yıl sonra bir ilk: Premier Lig tarihine geçti!

Yayınlanma: 26.12.2023 - 18:21

Güncelleme: 26.12.2023 - 18:25

Premier Lig'de oynanan Sheffield United-Luton Town arasındaki maçının hakemi Sam Allison, Premier Lig'de 15 yıl aradan sonra görev yapan ilk siyahi hakem oldu.

Hakemliğe başlamadan önce itfaiyeci olan Allison, PGMOL başkanı Howard Webb'in yaz aylarında üst lig hakemliğini çeşitlendirme sözünü yerine getirmesiyle birlikte Sheffield United-Luton Town maçında görev aldı.

Halen gönüllü olarak zaman zaman itfaiyecilik mesleğini sürdüren 42 yaşındaki hakem, üç yıl öncesine kadar İngiltere'nin en üst dört ligindeki tek siyahi hakemdi.

Allison ayrıca 2008'deki Uriah Rennie'den bu yana da görev yapan ilk siyahi hakem oldu.