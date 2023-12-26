15 yıl sonra bir ilk: Premier Lig tarihine geçti!
İngiltere Premier Lig'in 19.haftasında oynanan Sheffield United - Luton Town maçının hakemi Sam Allison, Premier Lig'de 15 yıl aradan sonra düdük çalan ilk siyahi hakem oldu.
Premier Lig'de oynanan Sheffield United-Luton Town arasındaki maçının hakemi Sam Allison, Premier Lig'de 15 yıl aradan sonra görev yapan ilk siyahi hakem oldu.
Hakemliğe başlamadan önce itfaiyeci olan Allison, PGMOL başkanı Howard Webb'in yaz aylarında üst lig hakemliğini çeşitlendirme sözünü yerine getirmesiyle birlikte Sheffield United-Luton Town maçında görev aldı.
Halen gönüllü olarak zaman zaman itfaiyecilik mesleğini sürdüren 42 yaşındaki hakem, üç yıl öncesine kadar İngiltere'nin en üst dört ligindeki tek siyahi hakemdi.
Allison ayrıca 2008'deki Uriah Rennie'den bu yana da görev yapan ilk siyahi hakem oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadıköy'de bina çöktü!
- Bahçeli'den Özel'e açık tehdit!
- Demirtaş'tan 'Kızıl Goncalar' yorumu
- Çağla Şıkel gözyaşlarına boğuldu
- Ersan Şen, Özgür Özel'i hedef aldı
- Kızıl Goncalar'daki o sahne gündem oldu
- 'PKK'nın adını anmayan Erdoğan'dır!'
- DEVA’lının saadet zinciri
- Yaşar Okuyan hayatını kaybetti!
- Kürsüde 'özerklik' açıklaması!