Cumhuriyet Gazetesi Logo
15 yıl sonra geri döndü: Edin Dzeko, resmen Schalke 04'te!

15 yıl sonra geri döndü: Edin Dzeko, resmen Schalke 04'te!

22.01.2026 15:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
15 yıl sonra geri döndü: Edin Dzeko, resmen Schalke 04'te!

Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04, Edin Dzeko'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve son olarak Fiorentina'da oynayan Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oldu.

Yıldız oyuncu Almanya Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'e imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada sözleşmenin 16 maç geçerli olduğu ifade edildi.

2007-2011 yılları arasında Wolfsburg'da forma giyen tecrübeli oyuncu, yıldız futbolcu haline geldiği Almanya'ya 15 yıl aradan sonra dönmüş oldu.

38 PUANLA LİDER

Schalke, 18 haftası geride kalan 2. Bundesliga'da 38 puanla lider durumda bulunuyor.

BU SEZON DZEKO

Dzeko ise bu sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 18 maçta 722 dakika sahada kaldı ve 2 kez fileleri havalandırdı.

İlgili Konular: #Schalke 04 #Fiorentina #Edin Dzeko

İlgili Haberler

Edin Dzeko attı: Bosna Hersek Dünya Kupası play-off biletini garantiledi!
Edin Dzeko attı: Bosna Hersek Dünya Kupası play-off biletini garantiledi! Bosna Hersek, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 7. maçında kendi sahasında ağırladığı Romanya'yı 3-1 mağlup etti.
Edin Dzeko'dan Fiorentina taraftarına sitem! 'Biz berbatız diyebiliriz, sorun değil'
Edin Dzeko'dan Fiorentina taraftarına sitem! 'Biz berbatız diyebiliriz, sorun değil' UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Fiorentina, sahasında AEK'ya 1-0 mağlup oldu. İtalyan ekibinin ilk 11'inde sahaya çıkan Edin Dzeko, maç sonu yaptığı açıklamada stattaki taraftarları hedef aldı.
Fiorentina'da taraftarlar öfkeli: Edin Dzeko megafonla seslendi!
Fiorentina'da taraftarlar öfkeli: Edin Dzeko megafonla seslendi! İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibinin Boşnak oyuncusu Edin Dzeko, 2-0 mağlup oldukları Atalanta maçının ardından megafonla taraftarlara seslendi.