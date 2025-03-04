153 yıllık kulüp tarihinde bir ilk: Fenerbahçe için tarihi fırsat!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç kulüp Rangers ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini deplasmanda mağlup etmesi durumunda tarihi bir başarıya imza atacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Fenerbahçe, İskoçya'nın Rangers ekibiyle eşleşmişti. Fenerbahçe, 13 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş maçında rakibine tarihi bir gece yaşatabilir.
SON 3 İÇ SAHA MAÇINDA 0 PUAN
Son dönemde aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken ve teknik direktör değişikliğine de giden Rangers, iç sahada oynadığı son 3 resmi maçta da mağlup oldu.
İskoçya Kupası'nda konuk ettiği Queen's Park'a 1-0 yenilen Rangers, ligde evinde oynadığı son iki maçta ise St. Mirren'e 2-0, Motherwell'e 2-1'le boyun eğdi.
FENERBAHÇE YENERSE TARİHE GEÇECEK
Bir sonraki iç saha maçını Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında oynayacak Rangers, bu müsabakayı kaybetmesi halinde 153 yıllık kulüp tarihinde ilk kez üst üste 4 iç saha maçından yenik ayrılmış olacak.
İskoç basını bu konuyu manşetlerine taşırken, söz konusu durumun Jose Mourinho için büyük bir fırsat olduğundan bahsedildi.
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