Hırvatistan basını duyurdu: Fenerbahçeli Dominik Livakovic'e soruşturma!

Hırvatistan basını, Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki kaleci Dominik Livakovic hakkında soruşturma açıldığını yazdı.

Hırvatistan basını duyurdu: Fenerbahçeli Dominik Livakovic'e soruşturma!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.03.2025 - 11:14

2023 yılının yaz aylarında Fenerbahçe'ye transfer olan Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı.

Yaşadığı sakatlığın ardından Fenerbahçe'de kaleyi takım arkadaşı İrfan Can Eğribayat'a kaptıran deneyimli file bekçisine bir kötü haber de Hırvatistan'dan geldi. 

TARİHİ SURLARA ZARAR VERDİ İDDİASI

Sözcü'nün Hırvatistan basınından Zadarnews.hr'den aktardığına göre; Livakovic, UNESCO'nun kültür mirası olarak gördüğü surları kazmakla suçlandı. Hırvatistan'ın Krk Adası'ndaki Muraj Köyü'nde tarihi alanda düzenleme yaptığı iddia edilen Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic hakkında Zadar Savcılığı tarafından soruşturma açıldığı öğrenildi. 

Hırvat basınına yansıyan haberlerde konuya ilişkin "Devlet müfettişliği itilaflı şantiyeyi denetim planına dahil edeceğini duyurdu. Alandaki inşaat çalışmalarının izinsiz bir şekilde yürütüldüğü ve herhangi bir tabela bulunmadığı görüldü" ifadeleri kullanıldı. 


Etiketler: #Dominik Livakovic #fenerbahçe #Soruşturma

İlgili Haberler

Rekoru egale etti: Fenerbahçe Beko Paris'ten zaferle döndü!

Rekoru egale etti: Fenerbahçe Beko Paris'ten zaferle döndü!
Graeme Souness'tan Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Old Firm maçı gibi olacak'

Graeme Souness'tan Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Old Firm maçı gibi olacak'
Fenerbahçe, Milan Skriniar için hareket geçiyor!

Fenerbahçe, Milan Skriniar için hareket geçiyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler