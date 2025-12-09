Cumhuriyet Gazetesi Logo
17 futbolcusu bahis cezası alan 3. Lig ekibinden destek çağrısı: 'Durumumuz çok kötü'

17 futbolcusu bahis cezası alan 3. Lig ekibinden destek çağrısı: 'Durumumuz çok kötü'

9.12.2025 18:55:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
17 futbolcusu bahis cezası alan 3. Lig ekibinden destek çağrısı: 'Durumumuz çok kötü'

Bahis cezalarıyla 17 oyuncusunu kaybeden TFF 3. Lig ekibi Edirnespor, kadro krizi nedeniyle transfere destek çağrısı yaptı.

Bahis soruşturması kapsamında 17 futbolcusu ceza alan Edirnespor, transfer dönemi için destek bekliyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Edirnespor, 12 Aralık Cuma günü oynayacağı Çorluspor 1947 maçı öncesi Tuncaspor Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor.

Edirnespor Teknik Sorumlusu Ümit Tütünci, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Image

"BÜYÜK SIKINTIDAYIZ"

Tütünci, soruşturma kapsamında 17 futbolcunun çeşitli sürelerle hak mahrumiyeti cezası aldığını belirterek, "Büyük sıkıntıdayız, A takımın tamamı ceza aldı. 13-14 kişiyle antrenmana çıkıyoruz. İtirazımıza henüz cevap gelmediği için altyapıdan gelen sporcularımızla çalışıyoruz. Durumumuz çok kötü" dedi.

Takımın ciddi anlamda oyuncu sıkıntısı çektiğini vurgulayan Tütünci, transfer için kentin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Kulübün, tüm oyuncularının sonuna kadar arkasında olduğunu anlatan Tütünci, şöyle devam etti:

"Bu takım için büyük fedakarlıklar yapıldı. Artık burada bazı şeylere dayanamıyoruz, her şeyin sonuna geldik. Bizler bugün varız, yarın yokuz. Bu takım Edirnelilerin, biz gelip geçiciyiz. Bu takıma birilerinin sahip çıkması gerekiyor. Oyuncularımın sonuna kadar yanındayım. Herkes hata yapabilir. Bizler de istemeden, bilmeden hata yapıyoruz. Bunlar düşünülerek, planlanarak yapılmış şeyler değil."

Sportif Direktör Ahmet Erginler de kentteki bazı esnafın dışında takıma desteğin olmadığını dile getirdi.

Edirnespor taraftarı 8 yaşındaki Can Bartu Kurtar'ın fedakarlık göstererek harçlığını takıma bağışladığını anlatan Erginler, "Can Bartu'yu hafta sonu oynayacağımız maça davet edeceğiz" dedi.

İlgili Konular: #bahis #Futbolcu #Edirnespor

İlgili Haberler

Türkiye - Romanya maçının oynanacağı stat belli oldu!
Türkiye - Romanya maçının oynanacağı stat belli oldu! A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turunun yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Romanya mücadelesinin oynanacağı stadı açıkladı.
Fethiyespor'dan Galatasaray maçı stadı iddialarına yanıt!
Fethiyespor'dan Galatasaray maçı stadı iddialarına yanıt! Fethiyespor Kulübü Başkanı Esat Bakırcı, Galatasaray ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının başka bir statta oynanacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakırcı, "Şartlar ne olursa olsun maç Fethiye'de oynanacak" dedi.
Berke Özer'den milli takım itirafı: 'Böyle bir şeyin içinde olmak...'
Berke Özer'den milli takım itirafı: 'Böyle bir şeyin içinde olmak...' Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille forması giyen milli kaleci Berke Özer, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Berke Özer, milli takım kampından ayrılmasına neden olan gelişmeler hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.