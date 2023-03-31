17 Süper Lig kulübü, çekilen Hatay ve G.Antep’in maçlarıyla ilgili kararını verecek: Futbolda kritik gün

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), depremler sonrası çekilen Hatayspor ve G.Antep FK’yi kalan maçlarında hükmen mağlup saymasıyla ilgili Süper Lig kulüpleri bugün kritik bir karar verecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 04:00
17 Süper Lig kulübü, çekilen Hatay ve G.Antep’in maçlarıyla ilgili kararını verecek: Futbolda kritik gün
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Kulüpler Birliği’nin önceki gün yapılan toplantısına katılan 11 takımdan 7’si TFF’nin kararının aksine iki takımın tüm maçlarının iptal edilmesini istedi. Bu kulüpler arasında, Beşiktaş, Trabzonspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Ankaragücü, Adana Demirspor ve İstanbulspor’un yer aldığı öğrenildi. Galatasaray, Fenerbahçe, Konyaspor, Kayserispor, Giresunspor, Ümraniyespor ise TFF’nin kararının geçerli olmasını savunuyor.

Hatayspor ve G.Antep dışındaki 17 Süper Lig ekibi, bugün konuyla ilgili kararlarını yazılı şekilde Kulüpler Birliği’ne bildirecek. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç da bu görüşleri TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye sunacak.

Ancak son kararı verme yetkisi TFF yönetiminde. Eğer çekilen iki takımla oynanan tüm maçlar iptal edilirse Süper Lig puan durumu yeniden şekillenecek, şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında hesaplar değişecek.


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