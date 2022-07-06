18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Edanur Tulum bronz madalya kazandı

Milli sporcu Edanur Tulum, İsrail'de düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metrede bronz madalya elde etti.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 20:45
18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Edanur Tulum bronz madalya kazandı
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İsrail'de düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Edanur Tulum, kadınlar 400 metrede bronz madalya kazandı.

Batı Kudüs'te yer alan Givat Ram Atletizm Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde kadınlar 400 metre finali yapıldı.

Edanur Tulum, 53.96'lık derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu. Edanur, 54.19 ile elinde bulundurduğu 18 yaş altı Türkiye rekorunu da 53.96'ya indirmeyi başardı.

Yarışmada Büyük Britanyalı Charlotte Henrich 53.54'lük süresiyle altın, Çek sporcu Lurdes Gloria Manuel ise 53.61 ile gümüş madalya elde etti.


Edanur Tulum 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası bronz madalya
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