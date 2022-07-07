19. Akdeniz Oyunları, kapanış töreniyle tamamlandı

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz oyunları sona erdi. Dolu tribünler önünde gerçekleşen organizasyonda, havai fişek, ışık, müzik ve dans gösterilerine yer verildi.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2022 Perşembe, 09:02
19. Akdeniz Oyunları, kapanış töreniyle tamamlandı
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Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları, görkemli kapanış töreniyle sona erdi.

Cezayir'in Oran kentindeki Olimpiyat Stadı'nda dolu tribünler önünde gerçekleştirilen tören, yarım saat gecikmeli olarak bando takımı marşlarıyla başladı.

Havai fişek, ışık ve dans gösterileriyle devam eden törende, Cezayir Senfoni Orkestrası ve yerel müzik grupları sahneye çıktı.

Müsabakaları bittikten sonra organizasyondan ayrılmayan sporcular da sahaya çıkarak kapanış törenine katıldı. Organizasyon, Cezayir ve sonraki oyunlara ev sahipliği yapacak İtalya'nın milli marşlarının çalınmasının ardından bayrak değişimi programıyla son buldu.

Türkiye, 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz olmak üzere toplam 108 madalya elde ederek oyunları İtalya'nın ardından ikinci sırada tamamlamıştı.


akdeniz oyunları Cezayir türkiye
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