Trabzonspor Slovenya'da hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, birinci etap yurt dışı kamp çalışmalarını gerçekleştirdiği Slovenya'da, çift antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, yeni sezon öncesi birinci etap yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında geldiği Slovenya'da, çift antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yapılan otelin yakınındaki Slovenya Futbol Federasyonuna ait tesislerde sabah ve akşam olmak üzere iki çalışma yaptı.
Antrenmana tedavileri devam eden Stefano Denswil ile Serkan Asan katılmadı. Sabah çalışmasının son bölümünde sakatlık geçiren Edin Visca, idmanda yer aldı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda koordinasyon ve pas çalışmasının ardından geniş alan oyunları ve şut çalışmaları yaptı.
Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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