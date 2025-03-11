19 sayı geriden geldi: Bahçeşehir Koleji, Eurocup'ta yarı finalde!

Bahçeşehir Koleji, EuroCup çeyrek finalinde Cedevita Olimpija'yı 19 sayı geriden gelip 85-81 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

19 sayı geriden geldi: Bahçeşehir Koleji, Eurocup'ta yarı finalde!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.03.2025 - 22:29

Bahçeşehir Koleji, sahasında Slovenya ekibi Cedevita Olimpija’yı konuk etti.

Karşılaşmayı 85-81 ile kazanan Bahçeşehir Koleji, EuroCup’ta adını yarı finale yazdırdı. Temsilcimiz, yarı finalde Gran Canaria – Hapoel Jerusalem maçının galibiyle kozlarını paylaşacak.

Cedevita Olimpija’nın EuroCup serüveni ise son buldu.

Bahçeşehir’de Marko Simonovic 18 sayı, Tyler Cavanaugh 12 sayı, Furkan Korkmaz 10 sayı, Axel Boutielle 9 sayı, Jaleen Smith 9 sayı 7 asistle oynadı.

Cedevita’da ise Danilo Tasic 14 sayı, Devin Robinson ve DJ Stewart 11 sayı, Aleksej Nikolic 10 sayı ile mücadele etti.


Etiketler: #Bahçeşehir Koleji #Cedevita Olimpija #EuroCup

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