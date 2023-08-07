19 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde!

Türkiye, FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda karşılaştığı Güney Kore'yi setlerde 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

AA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 21:39
19 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde!
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FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Güney Kore'yi 3-2 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre, B Grubu'nu lider tamamlayan milli takım, son 16 turunda D Grubu'nu 4. sırada bitiren Güney Kore ile karşılaştı.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan maçı 25-16, 23-25, 20-25, 25-21 ve 15-10'luk setlerle 3-2 kazanan Türkiye, çeyrek finale yükseldi.


FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası türkiye güney kore

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