1993 yılından beri ilk kez: Güreş Milli Takımı Avrupa şampiyonu!
Serbest Stil Güreş Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1993 yılından beri ilk kez zirvede yer aldı.
Serbest Stil Güreş Milli Takımı, 1993'ten bu yana ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki serbest stil müsabakaları sona erdi.
Göz Atın
1993 YILINDAN BERİ İLK KEZ
Organizasyonda 2'şer altın, gümüş ve bronz madalya kazanan ay-yıldızlılar, Gürcistan ve Azerbaycan'ın önünde takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.
Türkiye böylece İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 1993 Avrupa Şampiyonası'ndan beri ilk defa serbest stilde takım halinde şampiyonluğa ulaştı.
Feyzullah Aktürk (92 kilo) ve Taha Akgül (125 kilo) altın, Muhammet Karavuş (57 kilo) ve Soner Demirtaş (74 kilo) gümüş, Osman Göçen (86 kilo) ve İbrahim Çiftçi (97 kilo) ise bronz madalya elde etmişti.
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