Milli güreşçi Taha Akgül kariyerinde 11. kez Avrupa şampiyonu!

Taha Akgül, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 18.02.2024 - 21:18
Milli güreşçi Taha Akgül kariyerinde 11. kez Avrupa şampiyonu!
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

Taha, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı.

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Minderden 5-4 galip ayrılan Taha, peş peşe 4'üncü, toplamda 11'inci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.


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