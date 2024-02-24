2-0'dan muhteşem geri dönüş: Kayserispor, 3 puanı uzatmalarda kaptı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 15:40
2-0'dan muhteşem geri dönüş: Kayserispor, 3 puanı uzatmalarda kaptı
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı.

Mücadeleyi Kayserispor 3-2 kazandı.

Emre Belözoğlu'nun takımı Ankaragücü, 45. dakikada Bassogog, 45+4. dakikada ise Efkan Bekiroğlu ile 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. ikinci yarıya Kayserispor hızlı başladı. Burak Yılmaz'ın öğrencileri, 53. dakikada Duckens Nazon ve 62. dakikada Julian Jeanvier ile 2-2'lik eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip 90+3'te Mane ile bir gol daha buldu ve 3-2 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Kayserispor maçı 3-2 kazandı.

BURAK YILMAZ YENİLMEDİ

Kayserispor, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 5 maçta da mağlup olmadı. Söz konusu maçlarda 3 beraberlik 2 galibiyet aldı. Emre Belözoğlu'nun takımı ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Kayserispor bu sonucun ardından puanını 33'e çıkardı. MKE Ankaragücü ise 30 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü, İstanbulspor'u konuk edecek. Kayserispor ise Rizespor deplasmanına gidecek.


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