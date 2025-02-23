2 kırmızı kart çıktı: Real Betis yıldızıyla güldü!

Real Betis, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bertuğ Yıldırım'ın takımı Getafe'yi 2-1 mağlup etti.

2 kırmızı kart çıktı: Real Betis yıldızıyla güldü!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.02.2025 - 22:49

La Liga'nın 25. haftasında Real Betis ile Getafe karşı karşıya geldi.

Real Betis, deplasmanda Getafe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.

Konuk ekibin golleri 18. ve 77. dakikalarda Isco'dan gelirken Getafe'nin golü 82. dakikada Borja Mayoral'den geldi.

BERTUĞ YILDIRIM OYNAMADI

Getafe'de forma giyen milli oyuncumuz Bertuğ Yıldırım, mücadelede forma şansı bulamadı.

Bu sonuçla birlikte Real Betis 35 puanla 7. sıraya yükselirken Getafe 30 puanla 14. sırada kaldı.

ANTONY VE DUARTE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Konuk ekipte Brezilyalı futbolcu Antony, 90+5. dakikada yaptığı sert hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

Ev sahibi ekipte 90+7. dakikada Domingos Duarte, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Getafe, ligde 6 maç aradan sonra kaybetmiş oldu.


Etiketler: #Bertuğ Yıldırım #GETAFE #real betis #la liga

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