Fenerbahçe maçı öncesi Rangers'ta flaş Philippe Clement kararı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak Rangers'ta Fransız teknik direktör Philippe Clement ile yolların ayrıldığı ifade edildi.

Fenerbahçe maçı öncesi Rangers'ta flaş Philippe Clement kararı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.02.2025 - 22:31

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sky Sports'un haberine göre; Rangers, Fransız teknik direktörü Philippe Clement ile yollarını ayırma kararı aldı.

16 AYLIK DÖNEMİN SONU

Habere göre; Rangers yönetimi üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Clement'in 16 aylık serüvenine nokta koyma kararı aldı.

İskoçya Ligi'nde St. Mirren'e 2-0 kaybeden Rangers, lider Celtic'in 13 puan gerisine düşmüştü.

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, 6 Mart Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda Rangers'ı konuk edecek. Bu eşleşmenin rövanşı 13 Mart'ta İskoçya'da oynanacak.


Etiketler: #Philippe Clement #Rangers #fenerbahçe #uefa avrupa ligi

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