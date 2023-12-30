2. Lig ekibinden istifa çağrısı: 'TFF'nin dayattığı sistemin iflas ettiğine tanık olduk'

2. Lig Kırmızı Grup takımlarından İskenderunspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na istifa çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2023 - 15:11
2. Lig ekibinden istifa çağrısı: 'TFF'nin dayattığı sistemin iflas ettiğine tanık olduk'
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2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetimi için istifa çağrısında bulundu.

İskenderunspor'un açıklaması şu şekilde:

"Bizler ısrarla "Türk futbolu daha ileriye gitmeli, önemli başarılarla adından söz ettirmeli" derken, maalesef her geçen gün daha da kötüye giden ve artık kangren haline dönüşen bir durumla karşı karşıya kalıyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sn. Mehmet Büyükekşi'nin, Yönetim Kurulu'nun ve kurullarının dayattığı sistemin dün itibariyle İFLAS ettiğine hep birlikte şahit olduk.

TFF'nin standartları belli olmayan, hiçbir haliyle kabul edilemez uygulamaları ülke futbolunu içinden çıkılmaz bir serüvene sürüklemektedir.

Gelinen bu noktada Sn. Mehmet Büyükekşi'ye güvenin kalmadığını üzülerek görüyoruz!

Bu süreçte yapılması gereken Sn. Mehmet Büyükekşi'nin, Türk futboluna ve kendisine daha fazla zarar vermeden, yönetim Kurulu ve kurulları ile görevinden istifa etmesidir."

 


TFF mehmet büyükekşi İskenderunspor

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