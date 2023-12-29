Son Dakika: TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den Süper Kupa için ortak açıklama!
Son dakika haberi... TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa hakkında ortak bir açıklama yayınladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinden Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası ortak açıklama geldi.
İşte yapılan açıklama:
"Kamuoyuna duyurulur,
Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz,
29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz.
Türkiye Futbol Federasyonu
Fenerbahçe Spor Kulübü
Galatasaray Spor Kulübü"
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