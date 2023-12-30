Fenalaştığı iddia edilmişti: TFF'den Mehmet Büyükekşi açıklaması
TFF, Mehmet Büyükekşi'nin bulunduğu otelde fenalaştığı iddialarını yalanladı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan'da kaldığı otelde fenalaştığı, otele ambulans ve doktorlar sevk edildiği iddia edilmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükeşi'nin sağlık durumunun kötü olduğu haberlerini yalanladı.
TFF yetkilileri ambulansın başkan ile ilgisi olmadığını, Büyükekşi’nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
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