2 oyuncudan Fenerbahçe'ye kötü haber!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Anderlecht karşısında sarı kart gören Fred ve Osayi cezalı duruma düştü.

2 oyuncudan Fenerbahçe'ye kötü haber!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 00:14

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Anderlecht'e konuk oldu.

Sarı lacivertliler 4. dakikada En Nesyri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 19. dakikada Vazquez ile karşılık verdi.

Maçın 45+1. dakikasında rakibine faul yapan Fred, 54. dakikada Osayi sarı kart gördü. Fred ve Osayi cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'nin son 16 turuna yükselmesi halinde Fred ve Osayi ilk maçta forma giyemeyecek.


Etiketler: #Fred #fenerbahçe #Sarı kart

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