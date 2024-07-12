2 Türk futbolcu yer aldı: EURO 2024'te değerini artıran 10 futbolcu listesi yayınlandı
The Guardian, 'EURO 2024'te transfer değerini artıran 10 futbolcu' listesini yayınladı. A Milli Futbol Takımı'ndan 2 isim listede yer aldı.
The Guardian, EURO 2024'te değerine değer katan futbolcuları sıraladı.
Ünlü gazete, 'EURO 2024'te transfer değerini artıran 10 futbolcu' başlıklı listesine Türkiye'den 2 oyuncuyu dahil etti.
Listede yer alan isimler şöyle:
Georges Mikautadze (Gürcistan)
Ruben Vargas (İsviçre)
Jan Oblak (Slovakya)
Nico Williams (İspanya)
Fabian Ruiz (İspanya)
Jerdy Schouten (Hollanda)
Francisco Conceiçao (Portekiz)
Ivan Schranz (Slovakya)
Barış Alper Yılmaz (Türkiye)
Ferdi Kadıoğlu (Türkiye)
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