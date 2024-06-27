2 yıldız için girişimler hızlandı: Beşiktaş transferde vites yükseltti
Rafa Silva ve Paulista'yı kadrosuna katan Beşiktaş'ın, Angel Di Maria ve Lorenzo Insigne için de devrede olduğu iddia edildi.
Beşiktaş, Rafa Silva ile birlikte Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. Siyah-beyazlılar hücuma takviye için çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş'ta sıradaki hedeflerin Angel Di Maria ve Lorenzo Insigne olduğu iddia edildi.
BEŞİKTAŞ'TAN 2 HAMLE BİRDEN
Habertürk'ün haberine göre; Arjantinli yıldız Di Maria'ya teklifini ileten ve beklemeye geçen Beşiktaş, yıldız bir ismi daha gündemine aldı.
Beşiktaş'ın, ABD MLS Ligi'nde Toronto forması giyen Lorenzo Insigne için de devrede olduğu yazıldı.
Insigne'nin Toronto ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. İtalyan futbolcu, MLS Ligi'nde 12 maçta 4 gol ve 3 asist üretti.
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