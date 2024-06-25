Beşiktaş iç saha formasını tanıttı

Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği iç saha forması Rafa Silva ile görücüye çıktı. Beşiktaş'ın yeni transferi, İstanbul'a geldiği uçaktan yeni sezon formasıyla indi. Beşiktaş, bu gelişmenin ardından sosyal medya hesaplarından iç saha formasını taraftarın beğenisine sundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 22:02
Beşiktaş iç saha formasını tanıttı
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Beşiktaş, Rafa Silva transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlıların yeni transferi İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Silva, yeni sezon formasıyla uçaktan indi. 

Yeni sezon forması hakkında konuşan Silva; "Formayı ilk ben giyiyorum. Daha da çok giyeceğim. En önemlisi bu forma üstümdeyken de büyük zaferler kazanırken terleteceğim. Burada olmak benim için çok önemli. Sayın başkan yardımcımıza teşekkür ediyorum bana güvendi. Taraftarlarımızla beraber zaferler kazanmak için buradayım" ifadelerini kullandı. 

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI 

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından yeni sezon formasını tanıttı.

Siyah-beyazlılardan yapılan paylaşımda şu şekilde:

 


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