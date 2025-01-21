20 Ocak 1989, kırmızı-beyaza siyahın eklendiği kara gün

Yayınlanma: 21.01.2025 - 10:20

Güncelleme: 21.01.2025 - 10:20

Türk futbolunun en acı günlerinden birisi olarak tarihe geçen, 20 Ocak 1989'da yaşanan kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmiş, takım kaptanı Emin Kar ise yaralanarak sakat kalmıştı. Kazanın 36. yıl dönümünde Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsunspor ortaklığında Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde anma programı düzenlendi.

Program öncesinde, 20 Ocak anısına fotoğraf sanatçısı Hasan Aktürk’ün resim sergisi açılışı yapıldı. Sergiyi Samsun Valisi Orhan Tavlı, CHP Milletvekili Murat Çan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ve beraberindekiler gezdi.

Konuşmaların ardından program 20 Ocak kazası ile ilgili kısa filimler, şiirler, 20 Ocak kazasını yaşamış kişiler ve vefat edenlerin yakınlarının videoları izlendi. Sonrasında ise kazada yaralanan futbolcular, yöneticiler ve kazayı yaşamış ve vefat edenlerin aileleri anılarını anlattı. Program, 20 Ocak kazasının yaşamış kişilere ve vefat edenlerin ailelerine forma verip, toplu fotoğraf çekildikten sonra sona erdi.