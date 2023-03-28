2005 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin iki kaptanı İstanbul'da buluştu

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 18:14

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 18:14

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihi içerisinde çok özel bir yere olan 2005 İstanbul finalinin iki tarafı yeniden buluştu.

CAFU İLE GERRARD İSTANBUL'DA

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ev sahibi olan İstanbul'da Milan'ın eski kaptanı Cafu ile Liverpool'un eski kaptanı Steven Gerrard buluştu. İki isim hem finalin tanıtımı için bir araya geldi hem eski günleri andı.

2005'teki finalde Milan 3-0 öne geçmiş, Liverpool ise geriden gelip önce 3-3 beraberliği yakalamış ve ardından kupayı kaldırmıştı.