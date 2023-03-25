UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'in, Macaristan ile Bulgaristan arasında 27 Mart 2023 Pazartesi günü oynanacak olan EURO 2024 Elemeleri G Grubu müsabakasını yöneteceği açıklandı.
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Macaristan ile Bulgaristan takımları arasında 27 Mart Pazartesi günü oynanacak UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri G Grubu müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da saat 21.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.
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