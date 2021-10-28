2021 Ballon d'Or ödülünün sahibi sızdırılan belge ile belli oldu

28 Ekim 2021 Perşembe, 16:51

Avrupa’da Yılın Futbolcu Ödülü olarak bilinen Ballon d’Or’u 2021 yılında kazanan isim sızdırıldı. 29 Kasım’da yapılacak ödül töreni öncesinde oylama sona erdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafa göre, Bayern Münih’in golcüsü Robert Lewandowski ödülü kazanan isim.

Sızdırılan listede Lewandowkski 627 oy almış olarak görünüyor. Ardında ikinci sırada Lionel Messi ve 3. sırada Karim Benzema bulunuyor.

Sıralamada dördüncü sırayı Salah ve beşinci sırayı Jorginho alıyor. Cristiano Ronaldo ise 9. sırada kendisine yer buluyor.

2021 BALLON D’OR LİSTESİ

Robert Lewandowski (Bayern Münih)

Leo Messi (PSG)

Karim Benzema (Real Madrid)

Mohamed Salah (Liverpool)

Jorginho (Chelsea)

Kylian Mbappe (PSG)

N’ Golo Kante (Chelsea)

Erling Haaland (Dortmund)

Cristiano Ronaldo (Manchester.United)

Kevin de Bruyne (Manchester City)

Gianluiggi Donnarumma (PSG)

Luka Modric (Real Madrid)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Harry Kane (Tottenham)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Ruben Dias (Manchester City)

Romelu Lukaku (Chelsea)

Pedri (Barselona)

Neymar (PSG)

Riyad Mahrez (Manchester City)

AYNISI 2018'DE DE OLMUŞTU

Ballon d’Or ödülünü kazanan isim 2018 yılında da sızdırılmıştı ve liste doğru çıkmıştı. Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası finali oynayıp, Real Madrid ile de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Luka Modric, Messi ve Ronaldo’nun serisini bozarak 33 yaşında Ballon d’Or kazanmıştı.



