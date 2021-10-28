TBF Başkan Adayı Erman Kunter: Şeffaflıktan taviz vermeyiz

28 Ekim 2021 Perşembe, 16:20

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Adayı Erman Kunter, Cumhuriyet TV'nin sorularını yanıtladı. Kunter, nasıl aday olmaya karar verdiği, başkan seçilirse neler yapacağı ve basketbolda gördüğü yanlışlara dair pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

Erman Kunter, nasıl aday olmaya karar verdiğini şöyle anlattı:

"Uzun süre antrenör olarak yurt dışında çalıştım. Yurt dışındaki sistemi yakından bilenler, antrenörün özellikle baş antrenörün yönetimsel olarak da bu işin içinde olduğunu bilirler. Orada çalışırken de basketbolun bir duraklama dönemine girdiğini görebiliyordum. Hatta 2007 yılında, ben basketbola gönül vermiş biri olarak, mutlaka bir şeyler yapılması gerektiğini; Türkiye'ye döndüğüm zaman oradaki tecrübelerimi idari ve yönetimsel olarak aktarmam gerektiğini biliyordum. Döndükten sonra da, yıllarca beraber oynadığım Efe Kaptan (Efe Aydan) ile bir araya geldik ve mutlaka tekrar basketbolu yükseltmek, hak ettiği yere getirmemiz gerektiğini düşündük. Bu şekilde de basketbol federasyonu başkanlığına aday olmaya karar verdim. Biz bir ekip çalışması içindeyiz. Özellikle Efe ile beraber, çok ciddi hazırlıklar yaptık. Zaman biraz kısıtlıydı bizim açımızdan. Ama çok kuvvetli bir ekip olduğumuz için, çok hızlı yol aldık."

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