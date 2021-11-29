2021 Puskas En İyi Gol ödülü adayları açıklandı

29 Kasım 2021 Pazartesi, 17:52

20 Ekim 2009 tarihinde FIFA Başkanı Sepp Blatter'in önerisiyle yürürlüğe konulan ve o yılın en estetik, en güzel, en şık golünü atan futbolcuya verilen ödül olan Puskas ödülünün bu seneki adayları FIFA tarafından açıklandı.

FIFA'nın internet sitesinden yaptığı açıklamada, 11 farklı aday bu yılki ödüle aday gösterildi.

İşte 2021 Puskas En İyi Gol Ödülü'ne aday gösterilen isimler:

Luis Díaz

Gauthier Hein

Érik Lamela

Valentino Lazaro

Riyad Mahrez

Sandra Owusu-Ansah

Vangelis Pavlidis

Daniela Sánchez

Patrik Schick

Mehdi Taremi

Caroline Weir

?? Presenting the #Puskas Award 2021 nominees ??



???? Luis Díaz

???? Gauthier Hein

???? Érik Lamela

???? Valentino Lazaro

???? Riyad Mahrez

???? Sandra Owusu-Ansah

???? Vangelis Pavlidis

???? Daniela Sánchez

???? Patrik Schick

???? Mehdi Taremi

?????????????? Caroline Weir



??? ????????: https://t.co/niTLoxY73c pic.twitter.com/UJAm6p4agx — FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2021

ÖDÜLÜ SON ALAN İSİM HEUNG-MIN SON

Tottenham'ın Güney Koreli yıldız oyuncusu Heung-min Son, 2019 senesinde Aston Villa'ya attığı golle 2020 Puskas ödülünün sahibi olmuştu.

İşte Heung-min Son'un geçtiğimiz sene kendisine ödül getiren golü:



