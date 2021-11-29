2021 Puskas En İyi Gol ödülü adayları açıklandı

FIFA, her sene yılın en iyi golüne verdiği ödülü olan Puskas Ödülü'ne bu sene aday olan futbolcuları açıkladı. Listede Riyad Mahrez, Patrik Schick, Érik Lamela gibi tanıdık isimler bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2021 Pazartesi, 17:52
2021 Puskas En İyi Gol ödülü adayları açıklandı
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20 Ekim 2009 tarihinde FIFA Başkanı Sepp Blatter'in önerisiyle yürürlüğe konulan ve o yılın en estetik, en güzel, en şık golünü atan futbolcuya verilen ödül olan Puskas ödülünün bu seneki adayları FIFA tarafından açıklandı.

FIFA'nın internet sitesinden yaptığı açıklamada, 11 farklı aday bu yılki ödüle aday gösterildi. 

İşte 2021 Puskas En İyi Gol Ödülü'ne aday gösterilen isimler:

Luis Díaz

Gauthier Hein

Érik Lamela

Valentino Lazaro

Riyad Mahrez

Sandra Owusu-Ansah

Vangelis Pavlidis

Daniela Sánchez

Patrik Schick

Mehdi Taremi

Caroline Weir

 

ÖDÜLÜ SON ALAN İSİM HEUNG-MIN SON

Tottenham'ın Güney Koreli yıldız oyuncusu Heung-min Son, 2019 senesinde Aston Villa'ya attığı golle 2020 Puskas ödülünün sahibi olmuştu.

İşte Heung-min Son'un geçtiğimiz sene kendisine ödül getiren golü: 



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