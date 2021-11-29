2021 Puskas En İyi Gol ödülü adayları açıklandı
FIFA, her sene yılın en iyi golüne verdiği ödülü olan Puskas Ödülü'ne bu sene aday olan futbolcuları açıkladı. Listede Riyad Mahrez, Patrik Schick, Érik Lamela gibi tanıdık isimler bulunuyor.
20 Ekim 2009 tarihinde FIFA Başkanı Sepp Blatter'in önerisiyle yürürlüğe konulan ve o yılın en estetik, en güzel, en şık golünü atan futbolcuya verilen ödül olan Puskas ödülünün bu seneki adayları FIFA tarafından açıklandı.
FIFA'nın internet sitesinden yaptığı açıklamada, 11 farklı aday bu yılki ödüle aday gösterildi.
İşte 2021 Puskas En İyi Gol Ödülü'ne aday gösterilen isimler:
Luis Díaz
Gauthier Hein
Érik Lamela
Valentino Lazaro
Riyad Mahrez
Sandra Owusu-Ansah
Vangelis Pavlidis
Daniela Sánchez
Patrik Schick
Mehdi Taremi
Caroline Weir
?? Presenting the #Puskas Award 2021 nominees ??— FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2021
???? Luis Díaz
???? Gauthier Hein
???? Érik Lamela
???? Valentino Lazaro
???? Riyad Mahrez
???? Sandra Owusu-Ansah
???? Vangelis Pavlidis
???? Daniela Sánchez
???? Patrik Schick
???? Mehdi Taremi
?????????????? Caroline Weir
??? ????????: https://t.co/niTLoxY73c pic.twitter.com/UJAm6p4agx
ÖDÜLÜ SON ALAN İSİM HEUNG-MIN SON
Tottenham'ın Güney Koreli yıldız oyuncusu Heung-min Son, 2019 senesinde Aston Villa'ya attığı golle 2020 Puskas ödülünün sahibi olmuştu.
İşte Heung-min Son'un geçtiğimiz sene kendisine ödül getiren golü:
The ???????????? of the #Puskas Award 2020...— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 17, 2020
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