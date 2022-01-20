2022 Dünya Erkekler Curling Şampiyonası Elemeleri'nde milliler, Finlandiya'yı devirdi

2022 Dünya Erkekler Curling Şampiyonası Elemeleri'nde üçüncü maçına çıkan Türkiye, Finlandiya'yı 5-2 yendi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2022 Perşembe, 00:00
2022 Dünya Erkekler Curling Şampiyonası Elemeleri'nde milliler, Finlandiya'yı devirdi
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Finlandiya'da düzenlenen 2022 Dünya Erkekler Curling Şampiyonası Elemeleri'nde üçüncü maçına çıkan Türkiye, Finlandiya'yı 5-2 yendi.

Lohja kentindeki Kisakallio Spor Enstitüsü'nde devam eden organizasyonda ev sahibi ekibi 5-2 yenen milliler, ikinci galibiyetini elde etti.

İlk maçında Hollanda'ya 9-3 yenilen milliler, ikinci maçında Japonya'yı 8-7 mağlup etmişti.



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