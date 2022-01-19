Trabzonspor'a duvar olan Okan Kocuk penaltıyı anlattı
Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. hafta maçında lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Giresunspor'da son dakikada tekrarıyla birlikte iki penaltı kurtaran maçın yıldızı Okan Kocuk, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Kocuk, "Bugün belki de 3 puanı hak ettik" dedi.
Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Giresunspor’da kaleci Okan Kocuk’un performansı maça damga vurdu.
Takımının deplasmandan puanla ayrılmasında büyük pay sahibi olan Okan, birçok kurtarış yaptığı karşılaşmanın son dakikasında da iki penaltı kurtardı.
Ligde kalesine gelen son 24 şutun 20’sini kurtaran Okan, tekrarlanan penaltı atışında Bakasetas’a iki kez gol izni vermedi. Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan Giresunspor’un Galatasaray’dan kiraladığı file bekçisi, “Son dakika penaltı olunca tabii ki üzüldüm. Çıkardım, tekrarlandı. Onu da çıkardım. İkinciyi de Bakasetas’ın atacağını düşünüyordum. Bu sefer oraya atmayacağını düşündüm. Diğer tarafa atladım ve onu da çıkardım. Arkadaşlarım, sahada çok iyi bir performans gösterdi. Çok da eksiğimiz vardı bugün. Belki de 3 puanı bile hak ettik” ifadelerini kullandı.
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