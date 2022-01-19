Trabzonspor, Giresunspor engelini aşamadı! Trabzonspor 1-1 Giresunspor

cumhuriyet.com.tr
19 Ocak 2022 Çarşamba, 17:47
Trabzonspor, Giresunspor engelini aşamadı! Trabzonspor 1-1 Giresunspor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, evinde GZT Giresunspor'u ağırladı.

Trabzonspor, Giresunspor engelini aşamadı! Trabzonspor 1-1 Giresunspor

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor, Giresunspor engelini aşamadı! Trabzonspor 1-1 Giresunspor

Konuk ekip 68. dakikada Umut Nayir ile 1-0 öne geçti. Lider Trabzonspor 10 dakika sonra dakika 78'de Cornelius ile karşılık verdi ve skora eşitlik geldi.

Trabzonspor karşılaşmanın duraklama anlarında penaltı kazandı. Alexis Perez'in ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas'ın vuruşunu kaleci Okan Kocuk kurtardı. 

Giresunsporlu oyuncuların ceza sahasına önce girmesi nedeniyle hakem Alper Ulusoy penaltı vuruşunu tekrarladı. Ancak bir kez daha Bakasetas'a geçit vermeyen kaleci Okan takımına 1 puanı getirdi.

Trabzonspor, Giresunspor engelini aşamadı! Trabzonspor 1-1 Giresunspor

Trabzonspor'da 5. dakikada sarı kart gören Hüseyin Türkmen, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Trabzonspor, Giresunspor engelini aşamadı! Trabzonspor 1-1 Giresunspor

Lider, Karadeniz derbisinde 1 puana razı oldu ve puanını 51 yaptı. Giresunspor ise 26 puana yükseldi.

Trabzonspor, Giresunspor engelini aşamadı! Trabzonspor 1-1 Giresunspor

Trabzonspor önümüzdeki hafta Galatasaray deplasmanına gidecek. Giresunspor ise evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.


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