Trabzonspor, Giresunspor engelini aşamadı! Trabzonspor 1-1 Giresunspor

Konuk ekip 68. dakikada Umut Nayir ile 1-0 öne geçti. Lider Trabzonspor 10 dakika sonra dakika 78'de Cornelius ile karşılık verdi ve skora eşitlik geldi.

Trabzonspor karşılaşmanın duraklama anlarında penaltı kazandı. Alexis Perez'in ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas'ın vuruşunu kaleci Okan Kocuk kurtardı.

Giresunsporlu oyuncuların ceza sahasına önce girmesi nedeniyle hakem Alper Ulusoy penaltı vuruşunu tekrarladı. Ancak bir kez daha Bakasetas'a geçit vermeyen kaleci Okan takımına 1 puanı getirdi.

