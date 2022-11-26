2022 FIFA Dünya Kupası Arjantin - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, Meksika ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
2022 Dünya Kupası'na favori olarak gelen takımlardan Arjantin, C Grubu'ndaki ikinci maçında 26 Kasım Cumartesi günü Meksika ile karşılaşacak.
İlk maçında öne geçmesine karşın Suudi Arabistan'a sürpriz bir şekilde 2-1 yenilen ve 36 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Arjantin, kupadaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
Meksika ise Robert Lewandowski'nin penaltı kaçırdığı maçta Polonya ile 0-0 berabere kalmıştı.
İki takım, Dünya Kupası tarihinde 3 kez karşılaşırken, üçünden de "Tangocular" galip ayrıldı.
ARJANTİN - MEKSİKA MAÇI SAAT KAÇTA?
Lusail Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
ARJANTİN - MEKSİKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT 1 ve TRT 4K'den naklen yayımlanacak.
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