2022 FIFA Dünya Kupası Arjantin - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

26 Kasım 2022 Cumartesi, 10:11

2022 Dünya Kupası'na favori olarak gelen takımlardan Arjantin, C Grubu'ndaki ikinci maçında 26 Kasım Cumartesi günü Meksika ile karşılaşacak.

İlk maçında öne geçmesine karşın Suudi Arabistan'a sürpriz bir şekilde 2-1 yenilen ve 36 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Arjantin, kupadaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Meksika ise Robert Lewandowski'nin penaltı kaçırdığı maçta Polonya ile 0-0 berabere kalmıştı.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde 3 kez karşılaşırken, üçünden de "Tangocular" galip ayrıldı.

ARJANTİN - MEKSİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Lusail Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

ARJANTİN - MEKSİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT 1 ve TRT 4K'den naklen yayımlanacak.