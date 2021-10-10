2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta yarın başlıyor
Türkiye, G Grubu'ndaki 8. maçında yarın Letonya'ya konuk olacak.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 8. haftasında yarın E, G, H ve J gruplarında 11 maç oynanacak.
G Grubu'nda 12 puanla 3. sırada yer alan A Milli Futbol Takımı, Riga'daki Daugava Stadı'nda Letonya'ya konuk olacak. Futbolseverler, TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı TRT 1'den takip edebilecek.
Avrupa Elemeleri'nde bu hafta, A, B, C, D, F ve I gruplarındaki 14 maçla 12 Ekim Salı günü tamamlanacak.
8. haftada ikisi dışında maçların tamamı, TSİ 21.45'te başlayacak.
Elemelerde 8. haftanın programı şöyle:
Yarın:
E Grubu:
Belarus-Çekya
Estonya-Galler
G Grubu:
Letonya-Türkiye
Hollanda-Cebelitarık
Norveç-Karadağ
H Grubu:
Hırvatistan-Slovakya
Kıbrıs Rum Kesimi-Malta (TSİ 19.00)
Slovenya-Rusya
J Grubu:
İzlanda-Lihtenştayn
Kuzey Makedonya-Almanya
Romanya-Ermenistan
12 Ekim Salı:
A Grubu:
Portekiz-Lüksemburg
Sırbistan-Azerbaycan
B Grubu:
Kosova-Gürcistan
İsveç-Yunanistan
C Grubu:
Bulgaristan-Kuzey İrlanda
Litvanya-İsviçre
D Grubu:
Kazakistan-Finlandiya (TSİ 17.00)
Ukrayna-Bosna Hersek
F Grubu:
Danimarka-Avusturya
Faroe Adaları-İskoçya
İsrail-Moldova
I Grubu:
Arnavutluk-Polonya
İngiltere-Macaristan
San Marino-Andorra
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