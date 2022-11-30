2022 FIFA Dünya Kupası Avustralya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avustralya ile Danimarka, Dünya Kupası D Grubu 3. maçında karşı karşıya gelecekler. 2022 FIFA Dünya Kupası Avustralya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile Danimarka, D Grubu'ndaki 3. maçlarında bugün birbirlerine rakip olacak.
AVUSTRALYA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
30 Kasım Çarşamba günü Al Janoub Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Müsabakada Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal düdük çalacak.
AVUSTRALYA - DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT1'den naklen yayımlanacak.
Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 4-1 mağlup olan Avustralya, ikinci randevusunda Tunus'u 1-0 yenmeyi başardı.
Turnuvadaki ilk rakibi Tunus ile golsüz berabere kalan Danimarka, ikinci müsabakasında ise Fransa'ya 2-1 mağlup oldu.
Son dünya şampiyonu Fransa'nın 6 puanla zirvede yer aldığı D Grubu'nda Avustralya 3 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sırasıyla üçüncü ve dördüncü basamaklarda bulunan Danimarka ile Tunus ise hanelerine birer puan yazdırabildi.
Avustralya, sahadan galip ayrıldığı takdirde adını son 16 turuna yazdıracak.
Gruptaki diğer maç Fransa ile Tunus arasında oynanacak. Bu karşılaşmalarda alınacak sonuçlara göre Fransa'nın ardından son 16 turuna yükselen ikinci takım belli olacak.
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