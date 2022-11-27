2022 FIFA Dünya Kupası Belçika - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

27 Kasım 2022 Pazar, 09:12

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında yarın Belçika ile Fas karşı karşıya gelecek.

BELÇİKA - FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

27 Kasım Pazar günü Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Meksikalı hakem Cesar Ramos yönetecek.

BELÇİKA - FAS MAÇI HANGİ KANALDA?



Mücadele TRT1 ve TRT 4K'den ekranlara gelecek.



Belçika, ilk maçında Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başlamıştı.

Afrika temsilcisi Fas ise son finalist Hırvatistan ile golsüz berabere kalmıştı.

Belçika ile Fas tarihlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 3 maçın 2'sini Belçika, 1'ini ise Fas kazandı.

İki takım Dünya Kupası'nda ise bir kez karşılaştı. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan karşılaşmadan Belçika 1-0 galip ayrıldı.