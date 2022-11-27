2022 FIFA Dünya Kupası Belçika - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında bugün Belçika ile Fas karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası Belçika - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında yarın Belçika ile Fas karşı karşıya gelecek.
BELÇİKA - FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
27 Kasım Pazar günü Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Meksikalı hakem Cesar Ramos yönetecek.
BELÇİKA - FAS MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT1 ve TRT 4K'den ekranlara gelecek.
Belçika, ilk maçında Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başlamıştı.
Afrika temsilcisi Fas ise son finalist Hırvatistan ile golsüz berabere kalmıştı.
Belçika ile Fas tarihlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 3 maçın 2'sini Belçika, 1'ini ise Fas kazandı.
İki takım Dünya Kupası'nda ise bir kez karşılaştı. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan karşılaşmadan Belçika 1-0 galip ayrıldı.
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