2022 FIFA Dünya Kupası Belçika - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

23 Kasım 2022 Çarşamba, 09:10

2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu maçında Belçika ile Kanada karşı karşıya gelecek.

BELÇİKA - KANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 23 Kasım Çarşamba günü Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak.

BELÇİKA - KANADA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zambiyalı hakem Janny Sikazwe yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

TARİHİNDE BİR KEZ KATILDI

Tarihinde sadece bir kez o da 1986 Dünya Kupası'na katılan Kanada'nın dev turnuvada gol atma ve puan alma başarısı gösteremedi. Kırmızı-Beyazlılar 2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı ve sonrası için artık turnuvanın değişilmez ülkelerinden biri olmayı amaçlıyor.

TANIDIK İSİMLER VAR

İki takımda da tanıdık isimler var. Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak tarihinin en iyi derecesine ulaşan Belçika'da Galatasaraylı Dries Mertens ile Fenerbahçeli Michy Batshuayi yer alıyor. Kanada ise Beşiktaşlı Atiba Hutchinson ile Hataysporlu Sam Adekugbe bulunuyor.