2022 FIFA Dünya Kupası Fas - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası'nın son finalisti Hırvatistan, 2022 Katar'da F Grubu'ndaki ilk maçında Fas ile karşılaşacak. 2022 FIFA Dünya Kupası Fas - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın 4. günün açılış maçında F Grubu'nda Fas ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek.
FAS - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Al Bayt Stadı'nda 23 Kasım Çarşamba günü 13.00'de başlayacak mücadelede, Arjantinli hakem Fernando Rapallini düdük çalacak.
FAS - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT1'den naklen yayımlanacak.
Hırvatistan'ın Dünya Kupası'nda en güvendiği isimlerin başında deneyimli yıldızı Luka Modric geliyor.
Real Madrid forması giyen orta saha oyuncusu, teknik direktör Zlatko Dalic'in de saha içi lideri olarak ön plana çıkıyor.
HIRVATİSTAN 6. KEZ DÜNYA KUPASI'NDA
Hırvatistan Milli Takımı, 6. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
Organizasyon tarihinde 23 maç yapan Hırvatlar, bu maçlardan 11'ini kazandı, 4'ünden beraberlikle, 8'inden de mağlubiyetle ayrıldı.
Son Dünya Kupası'nda final oynayarak tarihinin en büyük başarısını elde eden Hırvatistan, final maçında Fransa'ya 4-2 kaybetti.
Hırvatistan, Dünya Kupası tarihi boyunca 35 gol attı, kalesinde 26 gol gördü.
FAS İKİNCİ KEZ GRUPTAN ÇIKMA PEŞİNDE
Dünya Kupası'na daha önce 5 kez katılan Fas, tarihinde ikinci kez grup aşamasını geçmek istiyor.
Organizasyon tarihinde 16 maça çıkan Fas, bu müsabakalardan 2'sini kazandı, 5'inden beraberlikle, 9'undan mağlubiyetle ayrıldı. Fas, Dünya Kupası tarihi boyunca 14 gol attı, kalesinde 22 gol gördü.
Son olarak Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'na katılan Fas, grubunda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Fas, İran ve Portekiz'e 1-0'lık sonuçla mağlup olurken, İspanya ile 2-2 berabere kaldı.
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