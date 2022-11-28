2022 FIFA Dünya Kupası Güney Kore - Gana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

28 Kasım 2022 Pazartesi, 09:16

2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'ndaki ilk maçlarını kazanamayan Güney Kore ile Gana karşılaşacak.

GÜNEY KORE - GANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

28 Kasım Pazartesi Education Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

GÜNEY KORE - GANA MAÇI HANGİ KANALDA?



Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayımlanacak.



Güney Kore gruptaki ilk maçında Uruguay ile golsüz berabere kalırken, Gana ise grubun favorisi Portekiz'e 3-2 mağlup oldu.

İki ülke Dünya Kupası'nda ilk kez karşılaşacak. Aralarında daha önce oynanan 4 hazırlık maçının 3'ünü Gana kazanırken, 1 maçtan Güney Kore galip ayrıldı.