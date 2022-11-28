2022 FIFA Dünya Kupası Güney Kore - Gana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. H Grubu maçında Güney Kore ile Gana karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Kore - Gana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'ndaki ilk maçlarını kazanamayan Güney Kore ile Gana karşılaşacak.
GÜNEY KORE - GANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
28 Kasım Pazartesi Education Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
GÜNEY KORE - GANA MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayımlanacak.
Güney Kore gruptaki ilk maçında Uruguay ile golsüz berabere kalırken, Gana ise grubun favorisi Portekiz'e 3-2 mağlup oldu.
İki ülke Dünya Kupası'nda ilk kez karşılaşacak. Aralarında daha önce oynanan 4 hazırlık maçının 3'ünü Gana kazanırken, 1 maçtan Güney Kore galip ayrıldı.
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