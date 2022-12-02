2022 FIFA Dünya Kupası Güney Kore - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Güney Kore ile Portekiz, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplardaki son mücadelelerinde karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunu garantileyen Portekiz, H Grubu'nda Güney Kore ile karşılaşacak.
Turnuvaya 3-2'lik Gana galibiyetiyle başlayan Portekiz, ikinci maçında da Uruguay'ı 2-0 yendi.
Uruguay ile berabere kalan Asya temsilcisi Güney Kore ise 2-0'dan 2-2'ye getirdikleri Gana mücadelesini 3-2 kaybetti.
Portekiz, alacağı galibiyet ya da beraberlikle liderliği garantileyebilir. Yenilmesi halinde Gana, Uruguay karşısında farklı kazanırsa ikinci sıraya gerileyerek G Grubu lideri ile eşleşme tehlikesi bulunuyor.
Tur için Güney Kore'ye mutlak galibiyet gerekiyor. Aynı puana sahip Uruguay'ın da kazanması durumunda tur atlayan takımı averaj belirleyecek.
Güney Kore'nin eksi 1, son sıradaki Uruguay'ın ise eksi 2 averajı var.
GÜNEY KORE - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?
TSİ 18.00'de başlayacak mücadeleyi, Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.
GÜNEY KORE - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Education City Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
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