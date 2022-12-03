2022 FIFA Dünya Kupası Hollanda - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Hollanda ile ABD karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası Hollanda - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nın son 16 turu mücadelesinde Hollanda ile ABD karşı karşıya gelecek.
HOLLANDA - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
3 Aralık Cumartesi günü Khalifa Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak. Maçı Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek.
HOLLANDA - ABD MAÇI HANGİ KANALDA?
Müsabaka TRT 1, TRT 4K ve TRT İZLE'den canlı yayımlanacak.
Müsabakada tur atlayacak ülke, son 8 içerisine girerek çeyrek finalist olacak.
A Grubu'nda yer alan Hollanda, bu etabı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanla lider tamamladı. Senegal ve Katar'ı 2-0'lık sonuçlarla geçen "Portakallar", Ekvador ile 1-1 berabere kaldı.
ABD ise B Grubu'nu 5 puanla yenilgisiz olarak ikinci sırada tamamladı. Gruba Galler beraberliğiyle başlayan ABD, ikinci maçında da İngiltere ile berabere kalırken, son müsabakasında İran'ı 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Niğde'de 5 yaşındaki çocuğa nitelikli istismar
- Cumhur'u üzen anket: Düşüşe geçtiler
- Kaygılaroğlu'ndan sert tepki: Ciddi bir şey anlatıyorum
- Erdoğan ile Esad'a dair bomba iddia
- Görenler şaşkına döndü! Mama parasını kendisi kazanıyor
- 'Musa Hoca' bakın kim çıktı!
- Arkadaşını öldürüp yiyen katil hayatını kaybetti
- Düzce'de deprem!
- Prof. Dr. Pekcan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
- Motorine dev zam!