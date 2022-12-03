2022 FIFA Dünya Kupası Hollanda - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Hollanda ile ABD karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası Hollanda - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2022 Cumartesi, 09:05
2022 FIFA Dünya Kupası Hollanda - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nın son 16 turu mücadelesinde Hollanda ile ABD karşı karşıya gelecek.

HOLLANDA - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

3 Aralık Cumartesi günü Khalifa Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak. Maçı Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek.

HOLLANDA - ABD MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka TRT 1, TRT 4K ve TRT İZLE'den canlı yayımlanacak.

Müsabakada tur atlayacak ülke, son 8 içerisine girerek çeyrek finalist olacak.

A Grubu'nda yer alan Hollanda, bu etabı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanla lider tamamladı. Senegal ve Katar'ı 2-0'lık sonuçlarla geçen "Portakallar", Ekvador ile 1-1 berabere kaldı.

ABD ise B Grubu'nu 5 puanla yenilgisiz olarak ikinci sırada tamamladı. Gruba Galler beraberliğiyle başlayan ABD, ikinci maçında da İngiltere ile berabere kalırken, son müsabakasında İran'ı 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.


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