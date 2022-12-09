Hırvat futbolcu Luka Modric 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'yi hatırlattı
Hırvatistan Milli Futbol Takımı Kaptanı Luka Modric, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde penaltılarda eledikleri Brezilya mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Modric, "Asla pes etmediğimizi gösterdik. Dünya Kupası'ndan önce kimse bize inanmıyordu" dedi.
Hırvat futbolcu Luka Modric, Dünya Kupası çeyrek finalinde kazandıkları Brezilya karşılaşması sonrası görüşlerini aktardı.
Modric, "Asla pes etmediğimizi gösterdik. Dünya Kupası'ndan önce kimse bize inanmıyordu" ifadelerini kullandı.
Penaltılar sonrası Real Madrid'den takım arkadaşı Rodrygo'ya ne söylediği sorulan tecrübeli yıldız, "Rodrygo'ya bunun kendisini güçlendireceğini ve herkesin penaltı kaçırdığını söyledim. EURO 2008'de Türkiye'ye karşı ben de penaltı kaçırmıştım" ifadelerini kullandı.
Hırvatistan, yarı finalde Hollanda - Arjantin eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
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