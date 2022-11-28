2022 FIFA Dünya Kupası Kamerun - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Kamerun ile Sırbistan, karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası Kamerun - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu'ndaki ilk maçlarını kaybeden Kamerun ile Sırbistan, bugün karşı karşıya gelecek.
KAMERUN - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
28 Kasım Pazartesi Al Janoub Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Abdulla yönetecek.
KAMERUN - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT 1'den ekranlara gelecek.
Sırbistan gruptaki ilk maçında Brezilya'ya 2-0 yenilirken, Kamurun da İsviçre karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.
İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşılaşacak.
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